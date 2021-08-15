21歲星二代歐陽娜娜，以甜美鄰家女孩形象，受到不少粉絲喜愛，不過漸漸從女孩蛻變成小女人的她，近日剪掉留了多年的長髮，換成俐落短髮造型，同樣引起熱議，近日，她分享充滿少女感的性感穿搭，放送好身材，讓網友直呼：「歐陽娜娜長大了」。

歐陽娜娜穿上粉色條紋低胸背心，下身搭學院風的百褶短裙，加上白色長襪，少女感十足，只見她以各種POSE展現姣好身材，其中一張美照身體微微前傾，背心看似要滑落，讓她渾圓胸型全看光。

歐陽娜娜解放好身材。(圖／翻攝自IG)

另外，歐陽娜娜露出一雙纖細長腿，完美S曲線一覽無遺，讓時常因身材忽胖忽瘦登上新聞版面的她，這次受到網友一面倒稱讚：「娜娜長大了」、「身材很好」、「今天是辣辣耶」，不過也有人表示「孩子露太低了」，要她快穿好衣服。

歐陽娜娜近年來把事業重心放在大陸，因甜美氣質圈粉無數，參與不少戲劇、綜藝節目演出，不過人紅是非多的她，常受到不少酸言攻擊，對此，她認為不需要特別調適心情，因為有人喜歡就會有人不喜歡，她表示自己有太多事情要做，「美好的一切和要完成的各種目標充滿生活」，所以她不在乎酸言酸語。