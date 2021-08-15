剛跟快艇完成4年1.76億美元續約的「可愛」里歐納德，如今遭到《ESPN》資深球評史蒂芬史密斯公開痛批，強調里歐納德虧欠快艇好幾個總冠軍，原因是他加盟快艇以來，動不動就在例行賽進行「負荷管理」，甚至應該自動降薪以示負責。

「里歐納德當年在馬刺給高層施壓，讓他跳槽暴龍且順利奪冠，但他那一年缺席22場例行賽，」史蒂芬史密斯表示，「來到快艇第1個球季，他缺席了25場，上季又缺賽20場，因為他不打例行賽仍拿同樣薪水，這對球迷來說是不應該的。」

史蒂芬史密斯甚至批評，以里歐納德的實力來說，他應該可以拿到更多薪水，卻因身為招牌球星的影響力不足，反而應該主動接受降薪，「當作一名球隊的看板球星，你需要經營與推廣自己的球隊，考慮到這些層面，里歐納德應該降薪。」

當前更讓里歐納德「尷尬」的是，他在今年西區準決賽遭逢前十字韌帶撕裂，動完手術之後至少缺席9到12個月，代表他下個球季已經提前宣告報銷了，等於他不用上場打球就可拿到高薪，只能說一個願打、一個願挨，快艇也沒什麼好抱怨的。