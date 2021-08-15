鄒婦姊弟指認相片時，紅了眼眶。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

「不論過了幾年、變成了什麼樣子，她依然是我的妹妹，我最深愛且無法取代的妹妹。」台中霧峰鄒姓婦人36年前不明原因離家且已被宣告死亡，警界尋人高手台南市麻豆警分局巡佐吳孟宇最近比對數百筆資料，找到鄒姓婦人家屬，鄒婦姊弟指認相片時，哽咽顫抖不已。

吳孟宇7月於失蹤人口通報協尋系統查找資料時，突然被一筆通報吸引了目光，一名婦人1985年在台北市士林區街道因路倒而被發現，當時婦人身上沒有攜帶任何證件，無法查證身分也等不到家屬出面指認，36年來被輾轉安置於多個機構，目前安置在花蓮。

歷經1個多月時間，比對數百筆資料，吳孟宇終於在8月中旬查得一筆於台中市霧峰區走失鄒姓婦人協尋記錄，並依據紀錄所留下資料聯繫上霧峰區的家屬相約進行指認。

鄒婦姊姊接獲通知後，欣喜若狂地向家人們傳達這個好訊息，弟弟也一齊去指認，當看到照片的瞬間，鄒女姊姊當下便立刻紅了眼眶，而弟弟則是一直盯著照片久久不語，但握著照片微微顫抖的雙手顯示出他內心的不平靜。

原來鄒婦國中畢業後便離家工作，但不知何原因，經常出現異常行為，後來其父母隱藏她精神障礙之事安排結婚，29歲生下女兒那年卻離家失聯，手足及夫家遍尋不著，7年後被宣告死亡。

原本已不抱任何期待的眾人，聽到這奇蹟般的消息，全都激動得不能自已，他們決定要把妹妹接回家，好好彌補這36年失去的時光。