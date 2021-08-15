確診病人直衝急診，出現破口？台北巿立聯合醫院陽明院區胸腔重症醫師蘇一峰驚爆，一名剛確診Delta的外籍患者，被衛生局安排搭防疫計程車，2、3度到醫院急診再次採檢，且直接走入急診室當場把醫護嚇死，讓醫護暴露在感染風險之下，由於Delta病毒傳染力強，疫苗也很難擋住，讓網友看傻眼，「這萬一怎麼樣，會是很誇張的破口」、「首當其衝的都是醫護人員」。

蘇一峰今天在臉書表示，一名剛確診的外籍人士已經在隔離所隔離，狀況沒事好得很，卻2、3度搭防疫計程車到醫院急診再次採檢，加上外籍人士不懂規矩，直接走進急診室門口詢問何時採檢，被醫護擋下來，且當時是交班時間，剛來上班的醫護也不知道他是誰，確診外籍人士就從他背後閃過進入急診室，嚇得醫護馬上清潔消毒急診區域。

事發後看到新聞出來，那位外國人還真的是感染Delta病毒，讓蘇一峰更怒了，「明明病人待在隔離所，還安排他到醫院急診採檢兩三次，這樣不是大大增加社區與醫療體系的感染風險嗎？」只因為外國病人不相信自己被感染，質疑採檢的正確性，就選擇犧牲醫護人員暴露在感染風險當中，不懂衛生局要剛確診的Delta病人，到醫院採檢的目的是什麼。

對此，網友看了也非常驚嚇，紛紛留言，「這萬一怎麼樣，會是很誇張的破口」、「確診不是就應該馬上收治或隔離了，能這樣走來走去？」、「蠻誇張的，不知道是誰做的決策，這樣經過或接觸的人都要隔離」、「醫護增加很大的染疫風險！」、「又有破口了」、「真的太危險，擔心醫護人員的安全」。

蘇一峰13日先是PO文，有外國人剛確診隔天就坐防疫計程車，再來醫院急診採檢，把醫護暴露在染疫風險中。(翻攝自蘇一峰臉書)