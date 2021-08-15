37歲「最美博士」許藍方日前捲入桃色風波，被指控與已婚醫師學長搞不倫，正宮透過律師強調握有外遇鐵證，許藍方則反駁到底，雙方鬧上法庭引發軒然大波。有網友不解醫師為什麼要當眾公開外遇，另一名網友點出其心態掀起迴響。

許藍方被爆當小三，儘管發聲明否認，醫師人夫仍在臉書單方面承認此事，「對於我去年九月底至十一月與許小姐發生外遇之行為，我已深刻反省，身為先生及父親，沒能保護好自己的家庭，反而讓太太陷入痛苦不堪的局面，我要向家人說聲抱歉，對不起，我錯了，讓你們失望了。」他強調未來會盡力彌補家庭，會尊重太太任何的決定。許藍方見狀立刻澄清上摩鐵的絕非本人，認為醫師人夫居心叵測，將告對方誹謗名譽等法律責任，兩方目前各說各話，形同羅生門。

有網友越看越霧煞煞，在PTT以「為什麼醫生一直要證明自己有偷吃」為標題發問，不懂為什麼醫師人夫外遇就算了，還拿出發票和證據，「是被吃過後不認帳不爽嗎？還是要玉石俱焚，或是為了離婚準備，直接恭迎小三進正宮？」引起討論，另名網友轉發該文分析醫師的心態，醫師已跟太太認錯並有意願繼續維持婚姻，太太也願意原諒，這部份男方沒什麼大問題，但許藍方完全撇清，假設醫師人夫要挺太太，最簡單的方式就是幫正宮攻擊小三，若連這點都不願意，根本很難表現出痛改前非的決心。不少網友紛紛認同此觀點，但也有人質疑醫師只是想要炫耀有偷吃過許藍方。