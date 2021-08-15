「沒錯，我失蹤的妹妹頭髮有綁二條辮子，跟你說的一樣！」基隆市警察局第一分局第三組組長許耀彬查尋1件94年在高雄旗津海岸發現的無名女屍案，當時女屍因長期浸泡海水，身體腫脹腐爛無法採證辨識，身上又無遺留證件、飾物及可識別之物，調閱監視器亦無所獲，遂以無名屍公告協尋，因無人認領，由高雄市政府以「編號254無名氏之墓」立墓碑，埋葬於高雄市燕巢區深水山無主墓區長達16年之久，許員在110年3月間比對出，失蹤陳姓女子頭髮有綁二條辮子，與無名屍特徵相近，立刻重啟調查，為本案露出一線曙光。

警靠「兩條辮子」查出身分，16年前旗津海域無名女屍回家，家屬激動感謝。(基隆第一分局提供)

許員經採集陳女家屬檢體送法務部法醫研究所比對DNA，結果吻合，確認該無名屍就是失蹤長達16年的陳女，110年5月12日再經高雄地檢署檢察官確認身分開具相驗屍體證明書，順利為「編號254無名氏」正名。

陳女順利正名後，因家屬家境貧困，無力辦理遷葬，經家屬同意，許員再轉介「中華民國善願愛心協會」協助免費殮葬，案從分析、送驗、調取資料、開庭及遷葬申請，忙了5個多月，110年8月11日終於走完所有程序，由善願愛心協會理事長郭志祥帶領志工專程南下，在志工誦經及法師超渡引魂、祭拜下，在高雄燕巢無主墓區為陳女起掘、火化，並舉辦了一場遲了16年的告別式。

後再由志工一路誦經陪著家屬護送陳女骨灰至燕巢樹葬區樹葬，並致贈家屬2萬元慰問金，當完成陳女殮葬安奉告別儀式後，家屬還特地致電向許耀彬表達感謝，謝謝讓離家16年的陳女有名有姓，不再是無主孤魂，彌補了家屬心中最大的遺憾。