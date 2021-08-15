大陸商務部7月26日公佈《海南跨境服貿負面清單》，訂於8月26日正式上路，強調進一步擴大開放。但兩岸產業專家觀察，負面清單就現階段來看，與海南自貿港主打的高新技術、服務與旅遊等三大重點產業有些格格不入，例如像限制境外人士考導遊證照、未開放專業人才進入等，反倒掐住台商優勢，初步觀察該清單對台商利多恐怕有限。

近年海南成為大陸新一輪對外開放的政策領先地，除此次發布大陸首張跨境服務貿易的負面清單外，6月先行通過《中華人民共和國海南自由貿易港法》，確定全島封關運作的海南自貿港制度。大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文指出，此次負面清單的開放亮點包含人才、運輸、專業與金融業等4方面，甚至宣稱開放程度還高過RCEP（區域全面經濟夥伴協定）。

但開放歸開放，各類外資受惠程度則各有不同，對台商而言「可能搔不到癢處」。擔任台商張老師、華信統領企管總經理袁明仁表示，海南自貿港主打的三大發展產業包含高新技術、服務與旅遊業等，這些都是台商強項，但觀察此次負面清單的內容，卻好似與自貿港政策調性有些格格不入。

袁明仁舉例，像是海南要發展高新產業，受限於當地人才有限，勢必要擴大引進。但以負面清單的43項就提及境外律師事務所與駐華代表機構，不得派員入駐大陸律師事務所從事法律服務。他說台灣在法律、財會這方面專業度很夠，但有此新條例下，過去一些「模糊空間」反而變成黑白分明不能做。

此外，負面清單49項也要求境外服務提供者不得提供人力資源服務（包括但不限於人才、職業仲介），這也等同禁止台灣人力業者，同時也可能限制台灣人才前進。袁明仁說，更別提清單第53項也要求境外個人不得報考全國導遊資格考試，如果連導遊證都不能考，台商要如何到海南發展旅遊業。

袁明仁表示，相較之下大陸6月通過的海南自貿港法對台商比較有內容，除包含個人、企業所得稅等稅制優惠外，也提到要放寬醫療領域，這塊是台灣較有機會發展，可考慮到海南拓展高端醫美、養老產業一條龍服務，又或免稅店也是個可能方向。