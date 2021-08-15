大陸從推動「十四五」、「雙循環」等新一輪經濟基調政策下，持續加強各類開放，提升外資吸引力包含海南自貿港等政策，台商該如何看待這波機會？擔任台商張老師、華信統領企管總經理袁明仁表示，在疫情衝擊下，政策推力要大幅增加新進大陸的外資還是有限，認為大陸官方更多心力應是著重在現有外資的進一步投資，願給出更多優惠來幫助外資更好落地，是可以把握的機會。

此外，面對近期全球再度遭到Delta等變異病毒新一波襲擊，袁明仁也認為從其他角度來看，對大陸原本嚴陣以待、擔心經濟回落的下半年是可能的意外助力。

袁明仁指出，上半年全球包含歐美、東南亞國家疫情逐漸趨於控制，依賴大陸的外貿與供應鏈需求預料減弱，但面對新一輪Delta變異病毒可能導致重演2020年。他說大陸最近又有多省市再起疫情，但無可否認地，在大陸國家體制下，在防控速度上有很大機會優於歐美與東南亞國家。

他說這導致新南向國家的生產再度受影響下，可能原移回東南亞供應鏈甚至歐美訂單將因此再回籠大陸，成為最新疫情下值得觀察的趨勢，甚至成為台商的可能機遇。

另從實際金額數據來看，跨國公司仍然持續看好大陸市場。以上半年資料顯示，全大陸實際使用外資6078.4億元（人民幣，下同）、年增率為28.7％，比2019年同成長27.1％。

如果從行業別觀察的話，上半年服務業實際使用外資4827.7億元、年增率為33.4％；高技術產業實際使用外資的年增率39.4％，其中高技術服務業成長42.7％，高技術製造業成長29.2％。

對外經濟貿易大學教授、大陸WTO研究會研究部主任崔凡分析，大陸一方面在西部地區打造陸海新通道，往南連接東協海上絲綢之路；另一方面通過中歐班列與歐盟形成更緊密的產業鏈聯繫，看好未來一段時間的亞歐價值鏈聯繫將日益緊密。