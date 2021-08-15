蘇內閣確定發放振興五倍券，且原本打算要採1千元現金兌換5千元面額的振興券規劃，目前也傳出將採全民免付1千元的措施。民眾黨立委張其祿今日表示，蔡政府等同是認了馬政府的消費券，也等於對當年民進黨反消費券的自我打臉。

2008年發生全球金融海嘯，馬政府因此決定發行面額3600元的消費券刺激經濟。張其祿指出，當年擔任民進黨主席的蔡英文，也曾批評消費券，還主張發現金才是較好的方案。

張其祿說，民進黨如今大概又是「時空環境變遷」，所以才打臉了民進黨自己原先的政策主張。對於近日民進黨內部分派系立委，勇敢站出來對抗蘇內閣，呼籲改變五倍券的發放方式，這點也代表了綠營佔多數的立法院，已開始注意，並避免成為行政院的立法局，失去政策監督的功能。

張其祿表示，只要變成民眾免付1千元現金即可兌換振興五倍券，那跟馬政府時代的消費券根本無異，不但完全失去當初倍數券的設計初衷，也不會也倍數效果，等於是認可馬政府的政策。

張其祿指出，五倍券對於民眾在所得及替代效果上，因為金額並不大，因此與現金補助的方式並不會有顯著差異，與其耗費龐大行政成本印製，不如直接把這些費用節省，以發放現金的方式，回饋挹注到民眾身上，若能排富，將人均補助金額提升集中，反而更能刺激經濟。