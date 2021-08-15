美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）兒童染疫住院人數今天突破1900人，創下新高；另一方面，南部各地醫院對抗高傳染力Delta變異株引發的疫情，已瀕臨崩潰。

在美國未接種疫苗人口間迅速流竄散布的Delta變異株，近幾週來已造成住院人數激增，據美國衛生部數據，住院兒童人數今天增至1902人。

美國現有COVID-19住院人數中，兒童約占2.4%，由於12歲以下孩童沒有資格接種疫苗，因此更容易遭Delta變異株感染。

美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）前主席戈薩（Sally Goza）今天向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「這並非去年的COVID-19，這次更嚴重，而我們的孩童將首當其衝，所受影響最大。」

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，18到29歲、30到39歲，以及40到49歲年齡人口新增染疫住院患者人數本週也創下新高。

另一方面，新增病例飆升，已讓保守派各州領袖與地方行政單位之間針對學童本月返校上課時是否必須佩戴口罩一事關係更加緊繃。

佛羅里達州、德州及亞利桑那州學區已強制規定校園內須佩戴口罩，違抗他們的共和黨籍州長禁止各區實施這類規定的命令。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）政府已揚言要扣留實施口罩佩戴令地區的資金，「達拉斯晨報」（Dallas Morning News）昨天報導，德州州長艾波特（Greg Abbott）也正在向最高法院提出上訴，要推翻達拉斯郡（Dallas County）的口罩強制令。

全美1/5的COVID-19住院人數都集中在佛州，據路透社統計，當地染疫住院患者人數今天來到1萬6100人，創下新高；衛生部數據顯示，佛州加護病房占床率逾9成。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1100815