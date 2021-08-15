行政院五倍券政策大轉彎，民眾可免付1千元直接領券，不過仍要花花幾十億印券，對此，台北市副市長黃珊珊質疑，是不是多此一舉？且低收入戶又跟大家都一樣，邏輯有點怪怪的；而她認為，新台幣鈔票就是最好的振興券。

黃珊珊今（15）日在臉書談及「五倍券的奇幻旅程」，她表示，才聽說行政院可能會發給中低收入戶與900萬受紓困勞工1000元，晚上就變成全民的1000元由政府負擔，那不就是發給每人5000元嗎？既然如此，新台幣鈔票不就是最好的振興券，可以轉到帳戶裡更不用印刷紙本券。

最近台北市也在編列追加110年預算和111年的預算，黃珊珊指出，對於紓困與振興討論很久，因現在各行各業都還在第二期（級）警戒，餐飲業還需梅花座與隔板，許多人九月要幫孩子交學費，所以市政府傾向紓困優先，振興視疫情狀況，再提出各項以紓困為目的的振興方式，先協助特定的辛苦行業，回到正常後再大規模普遍振興商機。

黃珊珊說，但因中央政策一直不確定，連帶台北市也很難決定紓困與振興的方式，短短一星期政策討論變了三、四次，又好似雲霄飛車轉上下飄移，一場五倍券的奇幻旅程讓人摸不著頭緒，中央政府執政黨也吵成一團，反正紓困、振興及轉型的做法絕對不會完全一樣，更何況今年疫情比去年慘烈多了，用一樣的思考是沒辦法應付完全不同的情境。

無論如何，人民需要紓困、產業需要復原與轉型，黃珊珊認為，不管錢用到哪裡，都還是會透過營業稅等各項稅金交回給政府的，早一點定案、早一點紓困，產業也可以早一點復原，之後才有辦法振興與進一步轉型。