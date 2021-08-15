新冠肺炎疫情何時結束，宅神朱學恒認為，最重要的關鍵在於疫苗，但他直言，因為蔡政府去年疫苗戰略完全錯誤結果，使得台灣淪落到如此處境。

台灣正面臨疫苗荒，第六輪疫苗將由高端上場，朱學恒今（15日）在臉書發文表示，就是因為去年的疫苗戰略完全錯誤的結果，而疫苗的取得有三種管道：一、國際疫苗採購，二、國際疫苗代工，三、本土疫苗製作生產。

朱學恒3點解析，第一、國際疫苗採購失敗，但怎麼會只買200萬劑這種怪異的數字？原來是只準備給第一類醫護、第二類官員和更限縮的第九類重大傷病者施打的數字，計算一下就知道，原先第一類是44萬，第二類是6萬，再加上癌症等病患的疫苗數字差不多就是政府購買的疫苗量，這中間根本沒有一般人民的量，其餘的人民本來的計畫全都是施打本土疫苗的。

其次，朱學恒稱，國際疫苗代工失敗，包括AZ、莫德納其實都來找過台灣，但都被台灣拒絕，衛福部長陳時中說因為有人不高興，外傳有人施壓不准接單，因為產量如果拿來代工AZ，本土疫苗就沒有產能了，不是不能做，是產能要留給本土疫苗，所以，這一條就都被讓給泰國、日本和南韓了。

朱學恒最後直言，本土疫苗不但只重壓少數廠商，而且還挑了次蛋白技術這種副作用少，但是量產難度高的類型，在那邊吹了半天甚麼跟美國系出同源，原料都是美國給的，NOVAVAX到現在不送件給FDA，就是因為量產有困難，品質不穩定，最後又因為進度一直延後，最後只好各種開後門走免疫橋接這種首開世界先例卻又沒有世界說服力，還叫外館舉辦1千人的臨床實驗，這種君要臣過，臣不得不過的做法，還能更難看嗎？亞洲國家中，日韓越南都是三者齊頭並進，只有台灣重壓本土疫苗，那當然在疫苗上面數字就是受制於人，沒甚麼好說的。