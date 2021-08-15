東京奧運結束後，職業網球就要迎接年度最後一場四大滿貫賽美國網球公開賽，選手們透過北美地區賽事好好暖身，正在辛辛那提網球賽奮戰的寶島一姐謝淑薇，於女單會外賽第一輪7比6(3)、6比4擊敗19歲美國選手史特恩絲(Peyton Stearn)，再一勝就能晉級會內。

謝淑薇目前世界排名第73，是辛辛那提網球賽會外賽女單第14種子，會外賽首戰面對世界第380名的史特恩絲，首盤前段雙方各兩次破發，後段再一路互保，因此局數上一直緊咬而進入搶七，謝淑薇在3比4落後之後連搶4分而先拿下一盤；第2盤雙方仍在自己的發球局奮力保發，直到第10局謝淑薇終於有了破發機會，她趁勢破發，順利直落二贏得勝利。

謝淑薇將和另一位地主、27歲的戴維絲(Lauren Davis)爭搶會內賽門票，戴維絲目前世界排名第26創個人生涯新高，兩人過去還沒在單打賽場交手過，但曾在女雙賽事對決過3次，都是謝淑薇獲勝。

謝淑薇的妹妹謝語倢與她的東奧女雙搭擋許絜瑜，本周則在ITF蘭迪斯維爾挑戰賽奮戰，兩人不但贏得搭配首勝，也拚戰到準決賽，可惜2比6、6比1、6比10飲恨，未能晉級決賽。