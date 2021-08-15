來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布本周最幸運生肖，屬龍、牛、鼠、虎、兔的人將有好運降臨，財運、事業運雙雙上漲，喜事不斷，度過順遂的一周。

▍1.生肖龍

屬龍人周一、周五「三合」，周二「六合」，求財方面能達成所願，賺錢會更順利。求財過程中也會有不少驚喜，順利提高自己的物質生活水準。上班族有望加薪，經商的大賺特賺，有機會擴大經營。

▍2.生肖牛

屬牛人周二「三合」，周五「六合」，工作順利，職場上沒有意外發生，付出的努力越多，能取得的成就越大。財運上會有偏財降臨，真是驚喜不斷，應該好好把握，金錢運勢將明顯提升。

▍3.生肖鼠

屬鼠人周一「三合」，周六「六合」，在良好人際關係的輔助下，將獲得更多發展和進財的好機會，適合表現自己，積極求財入帳金額會迅速增加，名利財富雙收，運勢順風順水，是非常幸運的一周。

▍4.生肖虎

屬虎人周三「三合」，周四「六合」，是心想事成的一周，好運降臨，日子越過越順遂。收入穩步上升，周三、周六有望看到成果，財富更上一層樓。生活中收支平衡，手裡錢多，心情愉悅，人也年輕起來。

▍5.生肖兔

屬兔人周三「六合」，周四「三合」，事業運上升，能力得到認可，貴人幫扶才華得以施展，工作中大放異彩，有望升職，本周賺錢比較輕鬆，適合存錢。周五有「紅鸞」桃花入命，單身者愛情運勢很不錯，有天賜良緣。

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