「這件事擱在我內心已經16年。」一名女網友表示，從前在火鍋店打工時，每天晚上都有一名男子外帶一鍋火鍋當晚餐，由於外帶也會隨餐附免費飲料及冰淇淋，但該男子常常拚命地將外帶的紙碗裝滿，令她十分厭惡，為給「貪小便宜」的男子教訓，並將冰箱溫度調至最低，讓其變得很難挖，不過事後得知男子是單親爸爸，而挖來的冰淇淋都是為了給幼兒園大的女兒吃，令她愧疚不已。

原PO昨（14）日於臉書社團《爆廢公社二館》分享一段親身經歷，她回憶16年前，自己曾在火鍋店當計時店員，當時店裡規定舉凡外帶及內用，都能隨餐附贈免費飲料及冰淇淋。她透露每天晚上都有一名男子，穿著不算破爛，但衣褲看起來都十分舊的男子，於固定時間出現買一鍋火鍋，然後用外帶裝的紙碗，拚命挖冰淇淋，且將紙碗裝得滿滿。

原PO坦言，「我真的很討厭愛貪小便宜的人」，便跟店長討論下回男子出現前，先把冰箱溫度調至最低來「制裁男子」，因溫度變低的緣故，使得冰淇淋變得很硬，只見男子挖得滿頭大汗，令她們在一旁忍不住偷笑，覺得很有成就感。

正當她們為自己的行為感到非常驕傲時，幾日後男子又再度現身，這回身邊還帶著剛下課女兒，目測大約是讀幼兒園的年齡，男子同樣賣力地挖冰淇淋，並將外帶的紙碗填滿。

男子前腳才走沒多久，附近店家的店員和原PO串門子，言談中才知道該男子的妻子幾年前不幸過世，獨自一人扶養著女兒，他拚了命挖的冰淇淋全都是要給女兒吃的。挖冰淇淋的真相曝光令原PO愧疚許久，直到今天她仍難過地說「這件事擱在我內心已16多年，真後悔當初不該以貌取人。」

貼文曝光後，不少網友也紛紛回應，「開店的怕客人吃，店員楸老闆霸凌客人的概念」、「其實不管是不是給孩子吃的，有必要這樣嗎，不就只是1碗冰淇淋」、「永遠不要以貌取人，妳不知道那個人背後經歷什麼」、「好心酸的故事，希望這對父女過得很好」。