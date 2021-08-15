Scottie Lewis submits his audition for the Shaqtin a Fool hall of fame with an absurd late game brain fade. pic.twitter.com/URltdGBSF8 — hoops bot (@hoops_bot) August 15 2021

看來黃蜂與菜鳥後衛路易斯很不想贏下這場NBA夏季聯賽！黃蜂15日在夏季聯賽遭遇暴龍，最後關頭卻出現相當誇張場面，路易斯最後20秒底線發球，竟然沒傳給隊友，而是把球傳給對方爆扣，儘管路易斯趕緊犯規讓對方罰球，卻改變不了黃蜂79比80慘遭暴龍逆轉擊敗結局。

其實這場比賽打到最後5分53秒，黃蜂還以77比66大幅領先暴龍，沒想到接下暴龍打出誇張13比2攻勢追平，也許今年第56順位被黃蜂選上的路易斯被打傻了，竟在最後20秒把球傳給暴龍後衛班頓，雖然路易斯馬上毀掉班頓的扣籃，卻讓班頓兩罰中1帶走勝利。

這場夏季聯賽的另一看點，則是「球二哥」利安傑洛鮑爾效力黃蜂的表現，身為公牛後衛「球哥」朗佐鮑爾的弟弟、黃蜂後衛「球弟」拉梅洛鮑爾的二哥，利安傑洛今天交出投8中3，拿8分、1籃板及1抄截的普通表現，看來他想延續自己NBA美夢還很困難。