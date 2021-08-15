今天是對日抗戰勝利76周年，前國民黨主席朱立倫表示，今日大家習慣沒有戰爭的日子，但不該把和平視為理所當然，他表示要記得蔣中正曾說的話︰「要向民主與合作的大道上邁進，來共同擁護全世界永久的和平。」

1945年8月15正午，日本昭和天皇透過NHK廣播了《終戰詔書》，正式宣布日本無條件投降，這段「玉音」也透過台灣放送協會在台灣地區播出。

同時，國民政府主席、身兼同盟國中緬印戰區最高統帥的蔣中正也發表了《抗戰勝利告全國軍民及全世界人士書》，宣告8年的對日抗戰終於勝利。同時也是第二次世界大戰落幕。

朱立倫表示，在這篇文告中，有幾段話值得緬懷，「蔣提到抗戰的勝利是『正義必然勝過強權』的證明，也代表帝國主義的侵略行為在全國同胞的堅忍下被擊敗，這除了要感謝忠勇犧牲的軍民先烈，更要感謝為正義和平而共同作戰的盟友。」

朱立倫指出，文告中展現蔣中正希望這場戰爭是世界文明國家中的最後一次戰爭，「因為戰爭讓我國百姓受到無可形容的殘忍與凌辱，在黑暗與絕望中，是忠勇仁愛與偉大堅忍的傳統精神讓我們撐了過來。」

朱立倫表示，76年過去，蔣中正的心願沒有完全實現，「世界上的各個角落仍有戰爭的發生。幸運的是，台灣始終沒有被戰火直接波及，從殖民壓迫中解脫，逐步成長為經濟繁榮、民主自由的寶島，這也是因為有包括國軍弟兄姊妹在內的許多人，在不同角落默默地付出。」

朱立倫認為，中華民國始終是區域和平的締造者與守護者，「我們更要記得蔣公當年最後的這段話：全世界永久和平是建築在人類平等自由的民主精神和博愛互助的合作基礎之上。我們要向民主與合作的大道上邁進，來共同擁護全世界永久的和平。」