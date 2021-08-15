大谷翔平第39號全壘打。（MLB臉書）

天使隊15日出戰太空人，大谷翔平擔任第一棒，對上太空人右投手賈西亞(Luis Garcia)，大谷抓住一顆進壘的變速球直接轟成首打席全壘打，本季第39轟！由於天使在主場，太空人先攻，大谷是全隊第一位上陣的打者。在美聯全壘打王的追逐戰中，暫時領先藍鳥小葛瑞洛(VladimirGuerrero)的35轟。

大谷這一轟也追平天使隊史紀錄的左打者單季39轟，原先的紀錄是1982年瑞吉傑克森(Reggie Jackson)締造，大谷超越他是遲早的事。天使隊最多轟紀錄是右打者葛拉斯(Troy Glaus)在2000年創下的單季47轟，葛拉斯該季是美聯全壘打王。

儘管本季被看好摘下全壘打王，大谷翔平也記掛著投手丘上的表現，他透過翻譯對媒體說，他自認投球「還有進步的空間，感覺還沒有發揮全部的潛力。」總教練麥登(Joe Maddon)表示：「我很高興他這麼想，但他的表現已經近乎完美了。」麥登先前也指出，什麼美聯MVP之爭都是假的，因為根本沒人能追上今年的大谷。