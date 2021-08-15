高雄市桃源區代表謝宜真11日上山訪視受困部落，回程掉落玉穗溪遭泥流沖走，高雄市消防局今天再度出動22名搜救隊員，以及四架無人機陸空進行搜救，期盼能早日尋獲謝宜真蹤影。

桃源民代謝宜真遭泥流沖走失蹤第四天，陸空加派人力搜救。(林雅惠翻攝/高雄市消防局提供)

上午高雄市消防局加派人力展開搜救行動，搜救隊13人、義消9人以，並加入4架無人機，在荖濃溪河道進行空中搜尋。

謝宜真遭土石沖走後，搜救人員搜救行動從未斷，但高雄山區這幾天持續大雨，讓搜救行動受阻，甚至還陸續有土石流狀況發生，搜救人員一度撤退待命，目前72小時黃金救援時間仍未尋獲。市長陳其邁昨(14日)也前往桃源慰問家屬，指示相關單位持續全力搜救。

高雄市消防局昨上午7時出動警消15車34人、義消19人、國軍6車27人、無人機6架、救生艇5艇、直升機2架，共計21車80人，前往謝宜真失蹤現場執行搜救任務。

消防局中隊長溫祿仁昨天表示，現場搜救人員共分3組，第1組人員由台20線94公里落水處至撒拉阿塢橋一帶搜索，第2組由寶來二橋至六龜大橋一帶搜索，第3組由寶來一橋至新威景觀大橋、六龜大橋至里嶺大橋一帶搜索，另搭配無人機從空中監視察看，岸邊也同樣派遣人員岸際巡查，沿河道搜索。

不過，山區昨上午10時下起大雨，因雨勢太大，搜救現場指揮官、桃源區長謝英雄擔心又有土石流，恐危及搜救人員性命安全，因此請搜救消防人員及國軍部隊全部撤退、返隊待命，午後天候穩定再持續搜救，仍未有斬獲。

此外，「明霸克露橋」遭沖毀後，正值產季的百餘噸高海拔金煌芒果無法運下山，出戰東奧的舉重國手高展宏其家中種植的芒果也受牽連，高市運發局派員關心並呼籲市民購買。而民進黨高雄市黨部主委趙天麟等人昨偕市議員前進部落捐贈物資，並允諾在黨部設置展銷據點，全力搶救受災部落經濟。