屏東東城鄉15日清晨發生酒駕自撞車禍，事故現場滿是車體碎片，顯見撞擊力道相當驚人。（讀者提供／林和生屏東傳真）

恐怖影片曝光 墾丁酒駕甩撞安全島 車碎滿地1死1傷（民眾提供／林和生屏東傳真）

屏東縣車城鄉15日清晨5時許發生一起自撞車禍，1名男子酒駕搭載另名男子，在通過中山路與田中路口時，高速失控猛烈撞上安全島，車體因大力撞擊瞬間粉碎，此起事故造成1死1命危，稍早，車禍過程畫面曝光，畫面十分衝擊。

透過影片可見，黑色轎車突然從監視器畫面下方高速橫向甩出，明顯可知車速驚人，下秒隨即猛烈衝撞上安全島，車體則在頃刻間被撞擊力道支解，板金與玻璃碎片大力噴散一地，十分駭人，一旁在路邊休息的小黑狗也因突如其來的事故，而嚇得在馬路上逃竄。

檢視車禍事故照片可見，車體受猛烈撞擊後，早已無法辨別車頭與車尾，連要看出車子的形狀都十分勉強，地面還散落著已面目全非的座椅、車燈、車框，而馬路上亦留下怵目地車輪摩擦痕跡。

屏東縣東城鄉15日清晨發生死亡車禍，分隔島旁的道路留下駭人的輪胎痕。（讀者提供／林和生屏東傳真）

據了解，救護車到場後分別將2人送往恆春旅遊醫院及南門醫院就醫，經抽血檢驗，雙方均有酒精反應，其中陳姓男子酒測值經抽血換算呼氣值為0.79mg/l，張姓民眾酒測值經抽血換算呼氣值為0.94mg/l，均嚴重超出法定標準。另因車輛毀損嚴重，尚無法判定是何人駕駛，詳細事故原因由恆春分局交通小隊調閱相關監視器釐清調查中。

恆春警方呼籲，外出旅遊切勿酒後駕車，以期快快樂樂出門，平平安安回家，警方將持續從嚴取締酒後駕車，以維護民眾行車及用路安全。

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