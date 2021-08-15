美軍與盟軍撤出阿富汗之際，塔利班持續攻城掠地，《紐約時報》（New York Times）指出，阿富汗淪陷引發國際社會對美國信譽的抱怨，強化了美國不會無限期支持盟友的看法，專家指出，不能指望美國的想法將更為強烈，尤其台灣、烏克蘭、菲律賓、印尼等的感受會特別強烈。

塔利班持續在阿富汗攻城掠地，拜登14日宣布加派美軍赴阿富汗。

《紐約時報》報導，塔利班閃電在阿富汗攻城掠地的同時，中國大陸與俄羅斯正試圖擴大國際影響力，歐洲及亞洲冀望美國總統拜登重新確立美國在國際事務中的穩固地位，如今美國撤軍，勢必引發質疑。

法國國防分析師海斯柏格（François Heisbourg）指出，「當拜登說美國回來了，許多人將會說，『是的，美國回家了。』」他認為長遠來看，因為阿富汗，「不能指望美國人的想法將會更根深蒂固。」

他指出，自歐巴馬政府時代以來，美國就開始撤出海外軍事活動，「我們必須做好準備，因應美國不再願意無限期承擔盟友的責任。」

分析師指出，現在像是台灣、烏克蘭、菲律賓、印尼等只能盡量不讓大陸及俄羅斯不開心，這種猶豫的感受將會更為強烈。

英國下議院外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）表示，「美國之所以強大且富裕，是1918年至1991年以後，所有人都知道可以依賴美國來防禦、起身捍衛自由世界。」

他說美國在阿富汗犧牲這麼多性命及投入這麼多努力，20年後卻突然撤出，全世界的盟友及潛在盟友將會思考，是否要在民主及專制政體之間做選擇，並且意識到有些民主政體不再具有持久力。