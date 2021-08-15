隨著阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）逼近首都喀布爾（Kabul），捷克、英國陸續撤離使館人員，並稱將保護當地工作人員的安危。

塔利班戰士今天更進一步挺進喀布爾。目前喀布爾和東部城市查拉拉巴（Jalalabad）是唯二尚未淪陷的城市，促使美國等西方各國紛紛展開撤僑行動。

捷克政府今天表示決定撤喀布爾使館人員，並矢言幫助阿富汗籍的工作人員。

捷克政府表示，撤離行動包括兩名捷克外交官員及當地使館工作人員。

捷克外交部長庫拉內克（Jakub Kulhanek）在聲明中說：「我們正採取一切可能的作法，幫助我們的外交官員安全離開阿富汗。」

庫拉內克補充說：「如同其他歐洲國家，我們也會顧妥當地的使館員工。這些人為捷克效力，我們會為他們負起全責。」他說：「我們同僚的妻兒面臨死亡和酷刑威脅，我們絕不會允許這種事。」

捷克政府同時強調，他們不會背棄幫捷克軍隊翻譯的阿富汗人員。

捷克國防部長梅特納（Lubomir Metnar）說：「我很感謝翻譯人員的貢獻，我們會照顧這些翻譯人員和他們的家眷，會對捷克有興趣的人做出相關安排。」

捷克軍隊自2002年起加入阿富汗國際援助任務，今年6月撤軍。

另一方面，英國自撤出大多數的外交人員和官員後，「週日電訊報」（The Sunday Telegraph ）報導，英國駐阿富汗大使將於明天晚間出境。

週日電訊報表示，塔利班持續逼近首都，意味著機場可能更快落入塔利班手中。

報導稱，英國駐阿富汗的外交等官員人數，本週稍早原本有約500人左右，到了今晚只剩數十人，而大使即機於明天出境。

英國12日表示，隨著阿富汗安全局勢惡化，倫敦當局派出600人部隊前往協助英國公民和當地的翻譯離開阿富汗。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100815