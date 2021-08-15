「補教天后」陳子璇去年證實與補教天王高國華9年婚姻畫下句點，陳子璇近年把工作重心放在教學工作，並不時分享在深圳的生活日常，而昨（14日）是一年一度的七夕情人節，陳子璇也曬出美照並應景發文：「祝大家情人節快樂，沒有情人的人別難過，因為我也沒有」，不過陳子璇仍強調，大餐還是不能少，要和自己的胃好好慶祝一下。

昨適逢七夕情人節，陳子璇在臉書應景發文：「祝大家情人節快樂」，她也喊話沒有情人的別難過「因為我也沒有」，不過陳子璇仍為自己準備一桌大餐，要跟自己的胃好好慶祝，照片中，陳子璇手舉杯開心露燦笑，也引發網留言問：「老師情人節快樂，好奇照片是誰拍的」，對此，陳子璇則回應：「一個不想被放照片的人」。

陳子璇臉書全文。（圖／取材自陳子璇臉書）

雖然陳子璇和高國華的9年婚姻破局，但兩人沒交惡，私下還是好友，而受新冠肺炎疫情關係，兩人還沒辦好離婚手續，陳子璇與高國華在法律上仍是夫妻，而陳子璇日前也曾發文說明：「只要回台灣不用隔離時，回去的那天，就是去戶政事務所的時間了」。

雖然陳子璇和高國華的9年婚姻破局，但兩人沒交惡，私下還是好友。（圖／本報系資料照片）

而人在深圳工作的陳子璇，日前則透露，她已在當地接種第一劑科興疫苗，陳子璇說：「打完沒有什麼特別的感覺」，她原本還想一打完就直接離開，但則是被護士攔下要求觀察30分鐘，確認沒事後，陳子璇則話鋒一轉，宣告她明年過年一定會回台灣。

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