因應疫情，幼兒皆為居家學習無法到校進行實體課程，各幼兒園無法辦理「幼小銜接」課程，孩子們也對於小學環境較難瞭解，新北市教育局找來14間幼兒園、國小教師以及國小二年級生合作拍攝「幼小銜接」大補帖，讓家長陪同幼生一起線上探索未來的小學生活。

每年5月中旬，是新北市幼兒園大班幼生升上小一報到的日子，各幼兒園自5月開始皆會安排幼小銜接的課程，不僅會帶領幼生參觀國小、給予幼生心理建設以及提供家長上小學一年級的資訊，且各國小也會在新生報到前辦理「幼小銜接體驗學習活動」，目的是為了能讓幼生和家長更加瞭解學校的辦學理念以及學校特色，今年因疫情關係，改為透過線上學習。

教育局表示，幼小銜接專區網站內容包含引導影片、家長篇、幼兒篇及親子篇等4大部分，其中「家長篇」包含小一老師現身說法、家長的心理準備、國小課程等內容；「幼兒篇」包含小一新鮮人的心理準備、小學環境的認識、時間社交等學習以及哥哥姐姐現身說法等；「親子篇」著重於親子一起學習，包含繪本介紹、學習單等。

教育局認為，國小一年級對小朋友而言，是人生第一大轉捩點，「幼小銜接」是幼兒從幼兒園階段，進入小學階段的一個非常重要的過程與時期，面對小一的新生活，家長和孩子都要做一番調適，事先做好準備，平穩過渡到小學階段。