受近來南京、張家界、鄭州等多地爆發疫情影響，今年上半年剛剛出現回暖跡象的大陸影視業再度陷入停擺期，大規模停業來襲。透過數據顯示，目前全大陸已有超過3500家影院暫停營業，包含《長津湖》、《皮皮魯與魯西西之罐頭小人》、《五個撲水的少年》等多部原定暑期檔上映的新片官宣撤檔、延期上映。

而電影院暫停營業更是直接影響票房收入。根據貓眼資料統計，截至8月6日，2021年暑期檔（6月1日起）累計票房達58.1億元（人民幣，下同），較2019年同期的122.33億元下滑超過50％。

根據《證券時報》報導，回顧2020年初，受新冠肺炎疫情影響，全大陸的電影院集體放了一場長達175天的長假，如今電影業又要遭遇第二次大規模停業。

也有投資人表示，目前除了電影公司，外部資金幾乎不會投資電影專案，因為不可控的風險太多，大陸也沒有建立起完片保險制度。而電影公司融資難的問題一直沒有解決，這就導致整個產業走上慢車道。