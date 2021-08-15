大陸銀行業理財登記託管中心近日發布《中國銀行業理財市場半年報告》，2021年上半年，大陸商業銀行和理財公司累計新發產品2.55萬檔，累計募集資金62.41兆元（人民幣，下同），創造收益4137.51億元。

2021年是大陸資管新規落地實施的3周年，也是理財業務規範化轉型的收官之年。上半年，銀行理財市場轉型取得顯著進展，理財產品淨值化進程有序推進，截至6月底，淨值型理財產品存續規模20.39兆元，占比79.03％，較年初和去年同期分別提高11.75和23.90個百分點。

存量資產處置工作方面，保本型產品持續壓降，截至6月底，保本型產品存續餘額0.15兆元，年減90.68％。

2021年上半年，銀行理財市場規模趨於穩定。理財產品新發行2.55萬檔，累計募集金額62.41兆元（包含開放式產品在2021年上半年的累計申購金額，下同），年增5.57％。

截至2021年6月底，理財產品存續3.97萬檔，存續餘額25.80兆元，與年初基本持平。