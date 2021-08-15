工研院研發的自駕巴士已在高鐵區試辦上路，中央核定補助500萬元辦理「V2X技術與應用強化自駕車運行路線計畫」。（羅浚濱攝）

新竹縣致力推廣智慧交通，交通部「110年度智慧運輸系統發展建設計畫」核定補助新竹縣2案共3千萬元，包含「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」和「V2X技術與應用強化自駕車運行路線計畫」，讓新竹縣的智慧交通再升級。

縣長楊文科表示，智慧運輸計畫通常涉及不同技術領域、路權單位或資訊共同交換，縣府將會強化跨區域、跨單位協調合作，這次中央補助執行2案計畫，相信將可打造大新竹區域便捷安全的運輸服務。

新竹縣推動智慧交通的經驗豐富，2017到2019年與新竹市跨區共同合作改善經國橋廊帶，興隆橋廊帶則辦理大新竹運輸走廊智慧交控計畫，去年新竹縣執行提升行人安全智慧交通安全警示系統建置計畫，皆受中央肯定。

交旅處長游志祥表示，竹北交流道周邊除了新竹縣立體育場、體育館及游泳館外，大遠百將在年底開幕，還有未來AI園區營運等都將衍生大量車流。

中央核定補助2500萬元的「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」，是延續前期成果，持續透過大數據車流分析，搭配區域路網動態號誌控制策略，改善交流道周邊道路壅塞，提升行車效率。

另外，今年4月啟動「新竹縣高鐵自駕接駁運行計畫」，工研院研發的自駕巴士已在高鐵區試辦上路，成為全台第一實際道路運行的自駕車，為強化運用車聯網於自駕車技術，中央核定補助500萬元辦理「V2X技術與應用強化自駕車運行路線計畫」。

游志祥說，自駕巴士目前行駛路線從高鐵站到光明六路東一段，該補助計畫經費將增設智慧路口防撞警示系統、智慧號誌推播系統及智慧候車站牌等設施，提升新竹縣自駕車場域行車安全，期明年自駕巴士能正式載客試營運。