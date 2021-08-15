近日大陸銀行業理財登記託管中心發佈《中國銀行業理財市場半年報告》（2021年上）。上半年大陸商業銀行和理財公司累計新發產品2.55萬檔，累計募集資金62.41兆元，創造收益4137.51億元；同時投資者數量也持續成長，截至6月底達6138萬人、較年初大增47.45％之多。

根據券商中國報導，從收益來看，2021年上半年理財產品累計兌付客戶收益4137.51億元。其中銀行機構累計兌付投資者收益3358.18億元，理財公司累計兌付投資者收益779.33億元，年增率達到8.74倍。

另從產品類型結構看，固定收益類理財產品存續規模及占比持續增加。截至2021年6月底，固定收益類理財產品存續餘額為22.75兆元，年增率15.04％，占全部理財產品存續餘額的88.18％

此外，該《報告》指出，2021年底大陸資管新規過渡期即將結束，淨值化轉型進入衝刺期。在資管新規與理財新規確定的監管格局下，銀行理財積極調整發展理念與方向，非淨值型理財產品將加速退場。

觀察下一步，銀行理財將以淨值化轉型為重要突破來豐富理財產品線。除配置固定收益類資產外，漸進式開展權益等資產配置，滿足投資者個性化和多元化配置需求。