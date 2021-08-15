就算太陽後衛戴文布克自己都否認在今年NBA總冠軍賽期間受傷，隨後他更加入美國男籃幫忙摘下東京奧運金牌，太陽總教練蒙提威廉斯卻還是要替自家愛將護航，在《ESPN》權威記者沃納洛斯基播客節目中強調，布克在總冠軍賽期間只用一條腿打球。

「人們不知道戴文布克在總冠軍賽G3面臨腿筋傷勢，因此沒有辦法做到一些事情，進而遭受外界各式各樣的抨擊，大家不知道的是，他基本上只用一條腿打球，」蒙提威廉斯表示，「他很強硬，也不想找藉口，但這些謠言確實困擾了我。」

事實上，戴文布克在總冠軍賽G3表現確實不太正常，全場投14中3、只拿10分，更在末節完全沒打，當時賽後他否認自己受傷，還在接下來G4與G5分別攻下42、40分，表現不太像是有傷模樣，太陽卻從G3開始連輸4場遭到淘汰。

戴文布克甚至打完NBA總冠軍賽沒多久，就跟米德頓、哈勒戴搭乘專機趕到東京跟美國男籃會合，儘管美國男籃最後仍然完成奧運4連霸，可是戴文布克在東奧場上表現始終不太穩定，或許腿傷還是影響到他的正常發揮，但他能夠這樣苦撐也太神了。