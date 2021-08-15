新北市交通局15日表示，新北市公車將自24日起全面恢復防疫三級警戒前原有班次（距），請搭車民眾配合防疫簡訊實聯制掃碼乘車，全程戴口罩、禁止飲食、少交談。

交通局長鍾鳴時說，5月中旬以來受到疫情影響，民眾配合防疫減少外出或居家上班，致公車運量大幅下滑，原本每日80萬運量僅剩約3成，為確保每位乘客在車廂內能保持安全防疫距離，減少感染風險，自6月7日起各公車業者配合於平日尖峰時段加密班次。

鍾鳴時表示，自7月27日起警戒降為第二級後，經觀察8月起迄今公車運量逐漸回升至4成左右，為鼓勵民眾使用大眾運輸，刺激乘客回流，交通局經多次協調公車業者後，決定自24日起全面恢復三級警戒前原有班次（距），請民眾多多搭乘公車，用行動來支持公共運輸。

交通局運輸管理科科長林詩欽強調，各公車場站、車輛除仍將持續加密清消，駕駛員配備防護眼鏡、口罩，每車並備有消毒酒精，民眾可安心搭乘；另針對營運不佳的路線，交通局會與公車業者持續檢討。