新冠肺炎疫情衝擊各產業，行政院長蘇貞昌與官員堅持邏輯不通的五倍券致引發民怨，也因此傳出即將政策急轉彎的訊息，接下來可能民眾免付一千元便可免費領券。藍委李貴敏直言，失敗政策打臉蘇內閣，蘇貞昌之所以會決定大轉彎，就是因為抵擋不住民意反彈，但這只讓人覺得，早知如此何必當初？

對於蘇貞昌的政策急轉彎，李貴敏今（15日）在臉書發文指出，蘇當然是抵擋不住民意反彈才決定大轉彎，但既然要跳票，李貴敏認為，不如轉得更徹底點，直接發現金，既簡單又節省行政成本，更不用耗費行政資源去發放或回收，也不用折騰民眾排隊領取。

李貴敏直言，其實外界早就再三強調，一如審計部分析報告，三倍券政策效益毫無客觀依據可供分析，蘇貞昌無視現狀及審計報告，繼續自吹自擂，又在失業、無薪駕衝擊滿街都是的緊急狀態下，居然還要人民先掏出一千元才發五倍券，是日子過的太閒，拿修理人民為樂嗎？

縱然蘇貞昌在民怨爆炸前改正，不再霸王硬上弓要民眾掏錢買五倍券，李貴敏感嘆，但也浪費了過多時間與經費，更拖延了紓困時程，讓無辜民眾深陷困境。尤其不論五倍券、疫苗採購、防疫措施，蘇揆團隊政策錯誤及失敗，歷歷在目，令人頭皮發麻，真讓人對苦難的民眾及台灣的未來感到悲哀。