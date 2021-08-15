距離沃爾瑪知春路店關店一年之際，8月10日，北京沃爾瑪朝陽店正式停止營業。公告顯示，沃爾瑪此店關閉後，北京還有10家沃爾瑪門店，其中包括沃爾瑪購物廣場7家、山姆會員店3家。

就在一個月之前，沃爾瑪西安、阜陽兩地各關閉了一家門店。西安停業的蓮湖店營業時間達到20年。

沃爾瑪中國區關店早已不是新鮮事，據《財經天下》週刊統計，僅2021年以來其關店數量已經達到兩位數。

再往前追溯，沃爾瑪中國在2012年關閉了5家門店、2013年關閉15家、2014年關閉25家，而從2016年到2020年，沃爾瑪4年時間裡在大陸國內關閉了80家門店。

至於關店原因，沃爾瑪對外的解釋大多數是租期已滿。但業界觀點認為，一方面，租金、人力等成本持續上漲，沃爾瑪付不起接下來的租金；另一方面，電商、社區團購等到家業務的興起，以沃爾瑪為首的傳統賣場失去競爭優勢，關店是無奈之舉。