33歲英混血男星鳳小岳，2016年和圈外女友洪喆君閃婚並生下一子「小木耳」，今年1月再宣布老婆懷二胎喜訊，未料今(15日)他沉痛發文「失去孩子了」，讓他心痛如絞，「孩子，走好，我欠你一次。太太，辛苦妳了，妳是我見過最堅強的人。」

鳳小岳發文透露，「我們發現腫瘤的時候已經過30週了，醫生跟我們說你有一顆腎沒有成形，從本來只是擔憂你出生後要面對的手術，到現在完全失去你...我心痛如絞。」

他也心碎表示沒有文字可以形容他失去孩子的痛苦，「但我知道你不會希望我因此對生命失去希望。我會繼續努力做到這件事。」他也感謝寶寶9個月來的陪伴，「你讓我知道我更應該珍惜身邊所擁有的、所在乎的，同時我也經歷了這一切的脆弱。」

最後他難過寫道：「孩子，走好，我欠你一次。太太，辛苦妳了，妳是我見過最堅強的人。」鳳小岳今年1月宣布老婆懷胎三個月，並透露預產期初估是夏天，當時他對孩子性別沒有特別期待，「只希望能健康出生」，無奈現在卻要面對失去寶寶的痛苦，讓不少網友也湧入他的臉書留言安慰，要他加油好好照顧老婆和自己的身體，之後養好身體寶寶會再回來的。

對此，鳳小岳經紀人回覆《中時》，「目前小岳跟家人都已經平復心情了，也希望大家都能夠珍惜自己擁有的，疫情期間也都要保重。謝謝關心！」