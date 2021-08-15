海地7.2強震監視畫面曝光！房屋倒塌、煙霧瀰漫如戰爭現場

我國加勒比海友邦海地14日發生規模7.2大地震，目前已知3百多人死亡，近2千人受傷，曾見證2010年海地大地震災後重建的前國民黨發言人陳以信表示，非常難過，望各界為海地祈禱，並呼籲政府出動人道救援。

陳以信表示，2010年海地發生7級大地震，我國大使館全毀，「當時大使徐勉生還骨折送醫，前總統馬英九立即下令，派出台灣救難隊赴海地救災，成功救出2位生還者，並與其他國家合作救出7位民眾。」

陳以信指出，當時台灣派出C130運輸機，飛越1萬多公里，將援助物資運抵多明尼加，轉交海地政府，發揮台灣愛心，「海地大地震後，政府重要大樓全毀，當時政府決定協助海地重建，本來要蓋總統府大樓與內政部大樓，但當時海地總統馬德立覺得海地司法最重要，因此把總統府大樓改為司法大樓。」

陳以信表示，2015年完工時，馬英九特地前往海地揭幕，他時任總統府發言人，也隨行見證，「海地大地震後滿目蒼夷，沒有國家元首願意去訪過夜，馬總統當時率團去訪海地，還願讓全團在海地過夜，這讓馬德立總統非常高興，認為是對海地重建最好支持，記得當時總統晚宴時，海地拿出加勒比海最好牛排招待。」

陳以信回憶，曾是美國歌手的馬德立總統，頻頻拉著馬英九上台高歌，「這讓與會政要都覺得很感動，後來對鞏固兩國邦誼產生很大助益，現在聽到海地友邦，再度發生大地震，心裡非常難過，希望台灣政府展開人道救援，派遣救難隊前往救人救災，社會各界也能發揮愛心，一起捐助海地震災，幫助友邦人民度過災難重建。」