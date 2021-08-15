今年49歲的「阿妹」張惠妹，以高亢嘹亮嗓音聞名，在華語圈幾乎無人不知無人不曉，她所推出的個人作品不但有高傳唱度，銷售也成正比，曾三度拿下金曲獎最佳女歌手獎，是公認的歌壇天后，向來喜歡在社群po照、開直播跟粉絲交流的阿妹，在疫情期間已經2個月沒更新社群，直到最近，於七夕情人節終於現身，其狀態讓眾人驚喜不已。

張惠妹在音樂、唱片上的成績輝煌，光以個人名義，就入圍金曲獎高達28次，14度問鼎歌后寶座，其中有3次成功封后，而獲獎總數來到9次，成績持續累加中，除了事業之外，阿妹情路也走得順利，跟男友Sam穩定交往多年，Sam也總公開現身阿妹的演出場合，大方愛相隨。

這段時間演藝圈也受疫情影響，許多演出都無法如期舉行，眾多藝人都只能趁機會養精蓄銳，張惠妹似乎也是，上一次更新臉書已經是6月16日，有2個月時間沒能上線互動，直到昨天七夕情人節，阿妹終於出現，貼照又po文，讓粉絲又驚又喜。

阿妹睽違2個月，在情人節這天貼文：「浪漫的、健康的，都要有，七夕情人節 快樂」，隨著文章，貼出的個人自拍照，只見她頭髮似乎剪短了，臉上畫著淡妝，臉蛋小了一圈，下巴都尖了，看起來狀態很不錯，而po文才半天，已吸引8萬人按讚，甚至有15名藝人留言，整排「藍勾勾」出沒，畫面震撼，不愧是天后級。