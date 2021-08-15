埔鹽一家自行車零件加工廠，去年10月發生大火。蔡姓男子帶焊工進場施工，焊切鋼柱時火花四射，火星噴濺到地上堆置的鋁鎂金屬汙泥起火燃燒；加上工廠移工對汙泥灑水導致金屬粉塵放熱膨脹，產生氫氣氣爆，火勢一發不可收拾。（資料照）

埔鹽一家自行車零件加工廠，去年10月發生大火。蔡姓男子帶焊工進場施工，焊切鋼柱時火花四射，火星噴濺到地上堆置的鋁鎂金屬汙泥起火燃燒；加上工廠移工對汙泥灑水導致金屬粉塵放熱膨脹，產生氫氣氣爆，火勢一發不可收拾。（資料照）

去年10月彰化埔鹽一家自行車零件加工廠發生火警，起因是鐵工焊切鐵架時，火星掉落鋁鎂金屬汙泥、爆炸起火，猛烈火勢將廠房、機器和貨物燒毀，產險公司理賠後代位求償，要求鐵工社蔡姓負責人給付453.7萬餘元，彰化地院審理後認蔡男應負60％過失責任，判賠272.2萬元。全案可上訴。

根據判決書，位在溪湖鎮的金寶鐵工社負責人蔡男，承攬紘陞公司埔鹽廠房拆裝工程，要將戶外休息區鐵皮雨遮和4支鋼骨支架攔腰裁切後，遷移到指定處所重新焊接安裝，以便騰出空間增設生產機台。

去年10月11日上午10點，蔡男帶著焊工，偕同許姓吊車司機進場施工，在焊工切割到第3根鋼柱時，火星不慎噴濺、掉落到休息區一旁空地的廢棄土堆，土堆內含有布、砂及大量鋁、鎂等金屬研磨粉塵，數量多達6、7公噸。

當時工廠內一名移工見狀立即對土堆加強灑水，不久發出劈哩啪啦聲響，隨即爆炸起火燃燒，火勢迅速蔓延，燒毀廠房內機器設備，及屬於榮輪科技公司的自行車零組件等貨物；許男從堆高機摔落骨折，蔡男自身臉部、右上肢和背部多處嚴重燒燙傷。

因投保商業火險，紘陞事後獲賠近374.5萬元、榮輪亦獲賠近79.3萬元，承保的富邦產險代位提告，要求蔡男需給付453.7萬餘元。

蔡男反駁，承攬拆裝工程簽約時，就已告知紘陞實際負責人林男，必須清除休息區的事業廢棄物汙泥，兩度追問，林男卻推說要清很麻煩，又說會請移工灑水防粉塵飛揚，並要求他立即進場施工，沒想到第1天就引發粉塵氣爆、火勢迅速燃燒。

蔡男強調，才剛買一年半的小貨車燒毀，自己也嚴重燒燙傷，右手臂有肥厚疤痕與孿縮後遺症，影響手部功能；他已賠償許姓吊車司機100萬元，總計損失金額達460萬元，喪失勞動能力部分更無法估算。

蔡男主張，鋁鎂金屬粉塵若灑水又無法完全浸濕，會發生放熱效應、產生氫氣，而有發生氣爆可能；廠區堆放的金屬汙泥未經任何處理，又因灑水受潮冒泡產生氫氣，才導致火災事故發生後擴大，紘陞公司也有過失。

彰化縣消防局火災調查科陳姓技士出庭證稱，若現場未灑水，金屬汙泥遇到火星只會燃燒到沒有為止，但灑水後粉塵間隙都是水，遇熱體積膨脹爆炸，粉塵噴到哪邊，哪邊就會燒起來，是造成火災事故擴大主因。

審理法官認為，蔡男明知施工須使用氧乙炔切割，火焰可達3500℃、火花溫度也約1500℃，卻未在施工處所採取適當維護安全、防範危險且預防火災的措施，導致火花四濺引發火警。

法官審酌，紘陞公司同意蔡男在該區施工，且不當指示工人灑水，導致火花引發燃燒後，火勢迅速延伸至整個廠區，亦有過失；整件事故損害蔡男應付60％責任，因此判決蔡男應賠償產險公司272萬2690元。