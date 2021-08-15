行政院5倍券政策13日突然大轉彎，民眾免付1000元就可免費領券，對此，國民黨立委洪孟楷指出，蔡政府堅持發5倍券政策一再修正，代表政策過於草率，他也提出2點理由，表示最希望的還是發現金。

對於振興，洪孟楷今（15）日在臉書強調，最希望的還是直接發現金，一來疫情造成百廢待舉、百業民眾收入減少，跳過紓困要振興效果絕對有限；二來拿一千換券去年爭議殷鑑不遠，擾民的政策根本多此一舉。

國民黨立委洪孟楷。（圖/本報資料照片）

而行政院長蘇貞昌日前受訪時也提到，「五倍券等於現金」，洪孟楷指出，明明現金方便、好用、直接、節省印製成本，反觀印券又要再等一個月，行政院高官坐領高薪多等幾個月都沒差，但民眾還要等多久？能等嗎？發現金隨時就能發，再拖一個月印券就是不知民間疾苦。

洪孟楷接著指出，行政院強調五倍券是振興券，但因民意反彈又把「限時消費」時間拉長，又是一個政策邏輯矛盾的作為，如果是振興當然是短期點燃火種才能達到振興火車頭的效果不是嗎？而蔡政府堅持發五倍券政策一再修正，代表政策過於草率，不發現金紓困又要搞大內宣談振興效果，卻罔顧真的要振興，但沒有足夠的疫苗讓民眾人人可打、可過正常生活的現實。他並感嘆，想要安心在外消費、振興經濟，談何容易，且效果有限。