又一家沃爾瑪（Wal-Mart）中國門市遺憾退場。8月10日北京沃爾瑪朝陽店正式停止營業。公告顯示沃爾瑪此店關閉後，雖然北京還有10家沃爾瑪門市，但就在一個月之前，沃爾瑪西安、阜陽兩地也各關閉了一家門市，甚至西安停業的蓮湖店營業已長達20年。這也導致儘管沃爾瑪中國多次進行否認，但「賣身」傳聞仍舊持續不斷。

實際上沃爾瑪中國區關店早已不是新鮮事，據大陸《財經天下》週刊統計，僅2021年以來關店數量已達到兩位數。再往前追溯，沃爾瑪中國在2012年關閉5家門市、2013年關閉15家、2014年關閉25家。光從2016年到2020年，沃爾瑪4年時間關閉多達80家門市。

至於關店原因，沃爾瑪對外的解釋大多數是租期已滿。但業界多認為租金、人力等成本持續上漲，沃爾瑪付不起接下來的租金；另一方面電商、社區團購等業務興起，以沃爾瑪為首的傳統賣場失去競爭優勢，關店是無奈之舉。

同時觀察沃爾瑪近幾年經營業績，沃爾瑪中國2019、2020財年的淨銷售額均為下滑，2021財年前9個月，沃爾瑪中國87.35億美元的銷售額，僅占沃爾瑪國際整體銷售額的2.16％。甚至2022財年第1季（2021年2月1日至4月30日）財報中，沃爾瑪國際銷售額跌幅較大，其中不再透露沃爾瑪中國的營運資料。

另據7月中國連鎖經營協會發佈的《2020年中國超市百強榜》顯示，沃爾瑪超市已經掉出全國百強前三、屈居第四，這是沃爾瑪進入中國來的最差排名。