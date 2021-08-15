瓶用酯粒、工程塑膠景氣回溫，遠東新(1402)、新纖(1409)上半年財報衝出好成績，遠東新、新纖指出，酯粒、工程塑膠報價仍維持在高檔，需求還在，訂單已到第四季，預期下半年營運不看淡。

遠東新上半年稅後淨利62.31億元，年增69%，EPS1.25元；新纖上半年稅後淨利17.99億元，創同期新高，年增20%，EPS1.11元。

遠東新指出，上半年生產事業大幅提升，包含:瓶用酯粒、紡織貢獻度增加，以及石化事業中PTA虧損收斂，推升獲利動能往上。

對於下半年的營運前景，遠東新認為，第三季為瓶用聚酯旺季，紡織產品訂單滿、出貨也暢旺下，加上轉投資事業獲利挹注下，下半年營運不看淡。

東南亞地區，下半年雖受Delta病毒肆虐，但遠東新越南廠產能利用率仍高，法人估，遠東新今年營收可望挑戰新高，獲利超越2019年的107億元的機會很高。

對於下半年的營運看法，新纖指出，第三季化纖行情仍持穩在高檔，手訂單也不輸第二季，加上進入瓶用酯粒的傳統旺季，預期可保持成長動能。

不過，東南亞疫情，會是影響營運的最大變數；新纖指出，越南疫情嚴峻，衝擊當地紡織供應鏈，雖然，新纖越南合作夥伴越南油電集團(PVN)旗下VNPOLY產線正常運作，但部分客戶產線停工、需求降緩，實際受到的衝擊，會是第三季營運的變數。

紡纖廠認為，國內紡織供應鏈，受到第三季東南亞疫情趨嚴的影響下，預期出貨將遞延到第四季，不過，下半年在產業環境仍佳、產品價格在高檔下，整體看，營收獲利還是會成長。