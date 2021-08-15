近日一起離婚舊案在陸網炎上，為江蘇一名潘姓女子在父母媒合下與一名徐姓男子結婚，2014年間徐男竟性侵潘母未遂，但潘女往後向法院訴請離婚卻五度遭駁回，法院的理由是「感情沒破裂」，引起網友暴怒。實際上，江蘇省寶應縣人民法院回應，此案最後一次訴訟為2020年7月，雙方經調解後已成功離婚。

據《澎湃新聞》報導，引起陸網公憤的為江蘇省寶應縣人民法院於2019年9月17日之判決；判決書內容記載，潘女主張，與徐男於2009年間在父母媒合下登記結婚，育有2子女，但徐男性格暴戾，有家暴傾向，雙方也無太多感情基礎，甚至徐男於2014年間亦圖強姦她的母親未遂，希望法院能准許離婚。

徐男強姦岳母未遂一案，經興化市人民法院處3年徒刑，緩刑3年。此外，徐男辯稱，他與妻子婚前相互了解，感情深厚，全盤否認婚姻是透過親屬媒合，反駁並無家暴情形。

法官認定，參酌證據後，判定夫妻倆共同生活多年，育有2子女，彼此具有深厚的感情基礎，而潘女所提及的徐男家暴致感情破裂、徐男性侵岳母等，均因證據不足不採信，最終認定雙方離婚條件不足，不准離婚。

據了解，潘女總計提起五次離婚訴求，均遭駁回，此消息在陸網傳開後，引起高度關注，不少網友痛批法院判決無理。

消息沸騰後，興化市人民法院工作人員回應，此對夫妻最後一次提起離婚訴訟為2020年7月20日，該案最後經調解後，兩人已協議離婚；至於先前法官為何沒判離婚？工作人員則說，「矛盾太大了，涉及到扶養、財產等糾紛」。