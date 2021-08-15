大陸男星張哲瀚主演武俠劇《山河令》周子舒一角爆紅，未料在人氣竄升之際，卻被起底過去赴日時參訪日本靖國神社，引發大陸輿論質疑。中國演出行業協會表示，張哲瀚的行為存在嚴重不當，要求會員單位對其進行從業抵制。

中國演出行業協會15日發出公告，表示張哲瀚在日本參觀靖國神社等不當行為，近日被披露並引發各界的強烈關注，因其近期亦涉及演唱會等演出相關業務，中國演出行業協會對此表示高度關注，並依規啟動行業道德自律評議。

公告說，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象征，是日本國內右翼勢力否定歷史、美化侵略戰爭的場所，對從事文化工作的演藝人員而言，樹立正確的歷史觀，是一項基本的職業素養，無知不是藉口。

公告表示，道德自律委員會評議認為，張哲瀚的行為存在嚴重不當，不僅傷害民族感情，而且對其受眾中的青少年群體帶來惡劣的不良影響。因此，對張哲瀚參觀靖國神社的不當行為進行道德申斥，並根據《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》的規定，要求會員單位對其進行從業抵制。

這份公告並提醒廣大演藝從業人員，「務必加強學習，提高認識，在民族大義面前決不能有絲毫的含糊、動搖，歷史不容忘卻，底線不容鬆動。過線者，必受懲戒。」