男女雙方那檔事的第一次，竟是如此永生難忘。一名從事美甲行業的長髮辣妹，因為付不出卡債，私下在網路上攬客賣淫，未料初下海的第一次，就遇上一位年輕處男的初體驗，雙方在85大樓日租套房完事後，嫩男才走出房門就遇上警察稽查，他一時緊張脫口而出「我剛在樓上叫小姐」，員警立刻進門查緝，讓辣妹氣到說不出話，兩人在各自的第一次體驗後，也都第一次一起上警局。

難忘的第一次 辣美甲師初下海遇處男 他一個動作兩人都栽了。(戴志揚翻攝/民眾提供)

警方調查，本月13日下午3時許，員警正在八五大樓進行稽查勤務，見到一名年輕男子剛走出一間日租套房，還向房房口女性揮手道別，但雙方看似不像情侶，於是攔下嫩男稽查身分。

未料嫩男卻神色怪異，想要快步離去，員警立刻攔下要他出示身分證件，嫩男當下緊張脫口而出「我剛叫完小姐」，員警見狀立刻將他帶往房間門口敲門，當時辣妹美甲師正在裡面，聽到警方說明來意，當下傻眼氣到說不出話，眼看對方都招了，只好乖乖拿出4000元交易所得，坦承自己在房間內接客。

警方調查，女方坦承自己因疫情影響導致美甲生意沒客人，但是卻要負擔卡債，所以才瞞著家人在網路上當起個體戶，偷偷在85大樓接客，還說這位嫩男是自己的第一位客人。

未料，嫩男嫖客在警訊時，也害羞地跟警方自己是「第一次」，想不到兩人的人生初體驗，又加上一筆第一次進警局的紀錄。