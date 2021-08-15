自大陸官方今年2月推出調控新政以來，深圳二手住宅成交量跌勢不止。統計7月數據來看，深圳市二手住宅成交僅2557套，已經呈現連續4個月下跌，創近17個月新低，也較上年同期下跌超過8成。

具體觀察地產仲介對市場冷暖反應最靈敏。據《中國證券報》引述深房中協統計，今年上半年，深圳有近2400名星級從業人員離開房產仲介行業。深房中協表示，根據類推法分析，預計現階段的全市仲介門市關停總量應在500多間（含未備案）。