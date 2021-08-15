深圳二手宅成交暴跌逾8成 超過500間仲介門市倒閉 11:292021/08/15 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 面對大陸官方調控，深圳二手宅成交暴跌，預估已有超過500家仲介門市倒閉。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自大陸官方今年2月推出調控新政以來，深圳二手住宅成交量跌勢不止。統計7月數據來看，深圳市二手住宅成交僅2557套，已經呈現連續4個月下跌，創近17個月新低，也較上年同期下跌超過8成。 具體觀察地產仲介對市場冷暖反應最靈敏。據《中國證券報》引述深房中協統計，今年上半年，深圳有近2400名星級從業人員離開房產仲介行業。深房中協表示，根據類推法分析，預計現階段的全市仲介門市關停總量應在500多間（含未備案）。 打破只漲不跌神話 深圳逾半二手房降價 成交量暴跌八成 日本九州3縣降逾往年8月3倍雨量 傳零星災情 #仲介 #8成 #500 #門市 #二手住宅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞昕、長虹大案搶進 新莊全年推案上看500億 04:102021/08/14 財經焦點 前警政署副署長蔡俊章水墨畫展開幕 逾半世紀藝術成就 14:302021/08/14 寶島 中秋送禮免接觸排隊名店一次購足 04:102021/08/15 時尚消費 衛星產值 低軌衛星引領市場 明年上看2,950億美元 04:102021/08/15 產業．科技 雙多助陣 造紙三雄H1績昂 04:102021/08/14 財經要聞 鄭州近24萬輛車泡水 湖北21人遇難 04:102021/08/14 焦點新聞 看屋筆記：北屯區總太心之所向(個案＋價格分析) 09:002021/08/14 建案開箱-台中 盛夏七夕逛基隆 6商家祭浪漫優惠等你來 11:582021/08/14 寶島 牽紅線 竹市3大求愛聖地夯 04:102021/08/15 地方新聞 超萌「卡娜赫拉」來了 夢時代打造最新網美聖地 15:382021/08/14 寶島 蝦皮支付廢了 升格破局 蝦皮擬找電支夥伴 04:102021/08/14 財經要聞 兩岸熱門新聞 又一家沃爾瑪退場 陸4年內關了80家店 - 兩岸 - 旺報 中國空軍殲-10B、殲-16、運-20 首次亮相國際軍事比賽 - 兩岸 陸男星張哲瀚參訪日本神社 中演協：行為嚴重不當要抵制 - 兩岸 - 旺報 深圳二手宅成交暴跌逾8成 超過500間仲介門市倒閉 - 兩岸 - 旺報 同框靖國神社 大陸男星28代言全沒了 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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