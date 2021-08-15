宜蘭縣政府的「宜安6號」是全國唯一官方漁業救難船，從2007年建造至今，平均每年都會拖救10到15艘漁船，堪稱是漁民的海上媽祖，但宜安6號已逾8年的耐用年限，今年將邁入第3次大修，縣府盼中央能新建救難船，讓中央與地方得以分工救援，保障漁民安全。

宜安6號救難船建造費用近3000萬元，總噸數185噸，續航能力為10至11節，油槽容量68.66噸，引擎動力1032馬力，至今使用已15年，裝油量與平均續航力都降低，而宜安6號的拖救範圍，是以南方澳漁港為中心環域600海浬。

去年底蘇澳籍漁船永裕興18號在中途島海域失聯，但失聯地點距離南方澳漁港逾3000海浬，遠遠超過宜安6號的救援能量，只能由附近作業的遠洋漁船與海巡署巡護8號聯手救援，再由宜安6號接力支援拖回至蘇澳港。

今年6月29日在縣府召開「宜蘭縣海難救助基金管理委員會」，會議中提及海難救助能量，委員會建請縣府再向中央建議新建全國性大型拖救救難船，並隸屬中央統一管轄。

縣府表示，宜安6號雖然逾耐用年限，但每年都有定期保養，每5年會一次大修，救難船出港救援時可達11節速度，因返港時拖救漁船，會降至8至9節，雖然救援的多半是近海作業漁船，但宜安6號不只救援宜蘭的漁船，基隆、花蓮乃至高雄籍漁船的海事意外，都曾出現宜安6號救援的身影。

縣府表示，全國只有宜蘭縣有官方的救難船，拖救距離過遠，恐增加宜安6號的拖救風險，如中央新建大型救難船後，未來中央、地方可以一起合作，針對不同的海事意外分工救援，以利增進全國漁民海上作業安全。