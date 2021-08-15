【旅奇傳媒/編輯部報導】眾人期待的2021台灣國際熱氣球嘉年華活動，經疫情與氣候影響，終於在日前露出正能量曙光，台東縣政府全面恢復舉辦所有活動。

首場繫留繫留預約體驗於池上牧野度假村順利展球升空後，Hello kitty及喔熊熱氣球也精心加碼展出連袂登場，萌翻造型加上池上得天獨厚的縱谷田園美景，以防疫措施為最高原則之下，讓在場數百台東鄉親大呼過癮，也為參加繫留體驗的民眾留下了意猶未盡，直呼暢快。

歷經10年的台灣國際熱氣球嘉年華，在台灣民眾心目中不僅是人生中一定要來一次的旅程，更是台東鄉親認定邁向世界舞台的一種榮耀，邁入第11年的台灣國際熱氣球嘉年華活動定位為「榮耀與台東共享」，並規劃一系列回饋台東鄉親的活動。

第二波熱氣球繫留體驗活動，將移師主場地鹿野高台舉辦，活動期間為8月14日至9月12日，為期共30天。台東縣府決定配合防疫，第一波以優惠價回饋台東縣民，第二波繫留體驗（8月14日至9月12日）移回主場地鹿野高台，並推出《歡樂升空》熱氣球繫留體驗預購，可預購對象仍維持「台東人限定」，活動期間平日售價550元、假日售價650元。

為刺激在地經濟，縣府特別加碼凡購買8月14日至8月20日《歡樂升空》熱氣球繫留體驗之活動場次，加碼再贈5000枚臺東金幣，完成搭乘即可憑搭乘憑證，現場兌換臺東金幣小卡，歡迎台東縣民把握機會上網預購。

「臺灣國際熱氣球嘉年華線上繫留預約體驗套票」

線上預約資訊，請參閱：

「台東慢漫遊」網站：

2021臺灣國際熱氣球嘉年華活動

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）