國內因5月爆發疫情，不僅衝擊百工百業，連帶今年的應屆畢業生就業也受影響，行政院為此推出「應屆畢業青年尋職津貼計劃」，但民眾黨立委賴香伶今日表示，20至24歲失業率已達13.41％，創10年來新高，去年畢業的新鮮人，也遭疫情波及，但因就業不到一年，無法請領失業補助，政府應盡快擴大範圍照顧。

國內因疫情衝擊，對青年就業造成極大影響，不僅失業率攀近10年新高，此外，政府的疫苗施打政策分為10類依序施打，多數青年被排除在外，至今連第一劑疫苗何時能打猶未可知。

賴香伶指出，5月爆發的疫情，不僅衝擊今年畢業剛入職場的年輕人，包括去年的應屆畢業生也受影響，很多人也因此造成工作不穩定、工作機會減少。

賴香伶說，依照《就業保險法》第11條規定，若失業要請領失業給付，必須得就保年資滿一年，但去年畢業投入就業市場的青年，因為年資不符，不能領失業給付，加上又不是「中高年齡就業促進」的協助對象，也不適用今年的「初次尋職津貼」，淪為政府三不管的弱勢族群。

賴香伶表示，行政院推出的促進青年尋職、提高就業機會政策，應該考量受疫情影響所造成的就業困境，再把適用範圍及對象擴大，讓今年及去年的畢業生，都能增加找到工作的可能，別讓疫情難關，成為青年就業阻礙。