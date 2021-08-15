新冠肺炎趨緩，但北巿立聯合醫院陽明院區胸腔重症醫師蘇一峰驚爆，有剛染上Delta變種病毒的確診者，卻被放行自行搭乘防疫計程車到急診室採檢不只一次。對此，北市衛生局表示，該案目前正在查，看情況依《傳染病防治法》辦理，最高可罰100萬元。

蘇一峰今在臉書表示，外國人還不懂規矩，沒乖乖待在外面等待採檢，直接走進急診室門口要問那時候採檢，被醫護擋下來。而且交班時間來，剛來上班的醫護也不知道他是誰，從他背後閃過進入急診室，「要剛確診的Delta病人，二三次到醫院採檢的目的是什麼」，現場馬上清潔消毒急診區域。

對此，衛生局指出，居家檢疫者於解除檢疫前會安排採檢，若陽性就直接送到醫院PCR，該案目前正在查當中，會看情況進行辦理。

衛生局強調，若依照過去個案擅自離開檢疫所的罰則，可依照《傳染病防治法》並視擅離時間處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，不過此案仍要經過調查後才能依法開罰。