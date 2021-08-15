「五堅情」內戰太精彩一集不夠看！衛視中文台電玩真人版外景遊戲節目《CARRY吧玩家們》今天(8／15)晚上7點將播出「五堅情」內戰下集，所有人繼續在麗寶樂園裡大鬧瘋狂無極限，其中兩隊各派出三組人馬要在卡丁車賽車場上一較高下，沒有駕照的賴晏駒跳出來說：「我很瘋，會爆踩油門」，結果一開車其他人發現賴晏駒發現根本就是安全駕駛，好不容易回到終點的他還自豪說整個開車過程完全沒有踩煞車，馬上被其他人吐槽說：「也沒有踩油門吧！」

主持人小禎、陳零九、婁峻碩與Wa仔、比熊、侯芳組成「真酒樓」隊，對抗賴晏駒(小賴)、邱鋒澤、黃偉晉、沐妍、家卉及闕闕組成的「進來瘋」隊， 其中在「任務快車手」關卡裡，兩隊各派出三組人馬要在卡丁車賽車場上一較高下，躍躍欲試的賴晏駒跳出來說：「我沒駕照！但我很瘋，會爆踩油門。」還要隊友中不怕死的才能坐上他的副駕駛座，結果家卉自告奮勇要跟他一組。

賴晏駒還貼心的要家卉如果害怕記得抓緊，因為他很怕自己會狂飆下會衝到車道外，結果一開車隊友發現賴晏駒根本就是安全駕駛，面對婁峻碩的快速衝刺，讓隊友們看了心急如焚，趕緊喊話提醒他是踩油門不是煞車踩到底，還要他不要再做效果了。好不容易賴晏駒終於回到終點，還自豪的說開車過程完全沒有踩煞車，馬上被其他人吐槽說：「也沒有踩油門吧！」賴晏駒只好把錯怪在同車的家卉身上，笑說都是家卉最後一個彎太早叫他放掉油門了。

而在最後分勝負的重要關卡「決戰摩天輪」裡，兩隊要各派出四位玩家，在摩天輪上根據不同的勝負條件，進行一對一PK。其中陳零九跟邱鋒澤這一組在聊天的過程中「禁說你我他」，每說到一次對手就得一分，被稱《CARRY吧 玩家們》主持群中軍師的陳零九主動出擊，第一句話就說：「鋒澤『我』們」，話還說完自覺失分的陳零九立刻發出一陣尷尬長笑，沒想到在一旁幸災樂禍的邱鋒澤回的第一句話竟然是「欸『你』覺得風景怎麼樣？」而且還是製作人提醒他才知道自己有講到「你」，讓他窘到大聲長叫，讓陳零九笑到不行，直說：「其實這個遊戲，沒有想像中那麼簡單」。