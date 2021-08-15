台灣威力彩已連槓39期，頭獎累積金額上看17.5億元，過去曾有不少人研究選號方法，期待成為財神眷顧的幸運兒。一名網友表示，經過10多年認真研究後，發現開公益彩券的店家幾乎都開在1樓，也因這個規律性，才會有如此多的頭獎得主誕生，此言論曝光後，引發網友吐槽「真的是中獎機率100%」。

原PO今（15）日稍早於臉書社團《爆廢公社二館》指出，經過10年認真鑽研後發現，多數會成為威力彩頭獎得主，幾乎都遵循一個原則，那就開出頭獎的店家，千篇一律都是開在一樓，並分享歷年來開出頭獎的店家地址，以佐證自己的研究。

原PO分享自己鑽研10年威力彩中獎規律發現，彩券行因為都開在一樓，才會有高中獎的機率。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文曝光後，引發不少網友大酸「好啦！這真的是中獎機率100%」、「真的是很驚人的發現，等等要去找開在一樓的店面買一張了」、「我還知道頭獎一定要全部號碼中才有」、「人生能有幾個十年？你竟然浪費生命研究這個」、「我也發現是開在台灣哦」、「我還發現店名後面有8成以上是叫彩券行」、「如果下次開二樓的話，你負責全賠喔」。

事實上，根據台灣彩券過去年統計顯示，中頭彩的民眾外貌特徵大多有大眼、大耳、長眉、橢圓臉、櫻桃小嘴、高鼻及高額頭等共同特質。其中億元頭獎得主以男性為多數，占了78%，年齡則落在50-58歲，有44%，另外血型都是O型則為72%，至於生肖則以屬羊的最多，占28%，其次是屬鼠的17%，以及屬龍、屬雞、屬豬的各占11%。