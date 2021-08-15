台南市特搜隊擁有國內外救援豐富經驗，以整裝待命前往海地友邦救援。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

台灣邦交國海地14日晚間8時許發生芮氏規模7.2強震，蔡英文總統宣布台灣已準備好救援，台南市雖非輪值國際人道救援縣市，台南市長黃偉哲仍要求台南市消防特搜整裝待命，配合中央協助救援。

海地814強震後已傳出多人死傷，受災範圍還可能擴大，台灣11年前也曾在海地發生強震時派出搜救隊進行人道救援。

蔡英文14日在網路上發文台灣已準備好救援友邦，黃偉哲接到震災消息，台南市雖非輪值國際人道救援縣市，仍指示台南市消防局先做好國際救援準備。

台南市消防特搜隊成軍後，近年陸續參與日本311大地震、台南、花蓮震災與太魯閣號救援工作，有豐富的國內外搜救經驗，這次接獲命令，已備妥救援裝備到大橋分隊報到，完成各人文見檢查、醫療評估與裝備秤重等簡要程序，待命出勤。

黃偉哲表示，台南市特搜隊成員接受過嚴格訓練，更與醫療救援隊、土木技師公會、結構技師公會簽署跨領域專業整合合作備忘錄，具備國際救援能量。

台南市消防局長李明峯表示，台南市特搜隊近年持續提升救災能力，朝聯合國國際標準的重型救援隊邁進，以便於發生重大災情時可趕赴救援。